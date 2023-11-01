والي الجزيرة يدشن العمل في مشروع السكن الرأسي بمدني





دشن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم بحي المنيرة بمدني إنطلاقة مشروع السكن الرأسي بتشييد برج المنيرة (1) الذي تنفذه شركة FAI للمقاولات والتشييد حيث يتكون البرج من 9 طوابق و32 شقة سكنية.

وأكد الوالي أهمية برنامج السكن الرأسي في توفير وحدات سكنية لمواطني ولاية الجزيرة معلناً أن استراتيجية الولاية قائمة على استغلال الموارد المتاحة في توفير سكن جاهز وفق معايير عالمية تستوعب الحراك الإقتصادي والمعماري للمدن العالمية ووجه بإستمرار المشروع وتنفيذ العديد من الأبراج السكنية.

من جانبه أعلن الأستاذ صلاح المدني مدير عام وزارة التخطيط العمراني المفوض أن تدشين برج المنيرة يعتبر بداية حقيقية لإنطلاقة مشروع التطوير العقاري والسكن الرأسي بولاية الجزيرة وقال إن مصلحة الأراضي بالولاية وضعت خطة تشمل تشييد 50 برجا بحواضر المحليات وذلك للحد من التغول على الأراضي الزراعية.

وأكد أن التطوير العقاري يعتبر قاطرة لجملة من مشروعات التنمية وأضاف أن البرج صمم وفق تقنية متطورة فى هذا المجال تراعي الجودة واستغلال الموارد بصورة علمية.

فيما أكد الأستاذ موسى عبدالحميد إبراهيم مدير عام شركة FAI أن وضع حجر الأساس لبرج المنيرة بداية حقيقية لمشروع السكن الرأسي بولاية الجزيرة وقال إن فترة إكمال العمل في البرج 18 شهراً مؤكداً جاهزية الشركة للتعامل مع حكومة الولاية في مشروع السكن الرأسي والتطوير العقاري.

وكالة سونا