سياسية
رئيس مجلس السيادة يصدر قراراً بتكليف عدداً من الوزراء
أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً اليوم، قضى بتكليف عدداً من الوزراء .
ونص القرار تكليف كل من :-
١/ تكليف السيد د. محي الدين نعيم محمد سعيد بمها م وزارة الطاقة والتعدين
٢/ تكليف السيد الفاتح عبدالله يوسف بمهام وزارة التجارة والتموين
٣/ تكليف السيد. م أبوبكر أبو القاسم عبدالله بمهام وزارة النقل.
٤_ تكليف السيد أحمد علي عبدالرحمن بمهام وزارة العمل والإصلاح الإداري.
وعلى وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ ، وذلك إعتباراً من تاريخ ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
سونا
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