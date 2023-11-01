سياسية

رئيس مجلس السيادة يصدر قراراً بتكليف عدداً من الوزراء

2023/11/01
البرهان
البرهان

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً اليوم، قضى بتكليف عدداً من الوزراء .

ونص القرار تكليف كل من :-

١/ تكليف السيد د. محي الدين نعيم محمد سعيد بمها م وزارة الطاقة والتعدين

٢/ تكليف السيد الفاتح عبدالله يوسف بمهام وزارة التجارة والتموين

٣/ تكليف السيد. م أبوبكر أبو القاسم عبدالله بمهام وزارة النقل.

٤_ تكليف السيد أحمد علي عبدالرحمن بمهام وزارة العمل والإصلاح الإداري.

وعلى وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ ، وذلك إعتباراً من تاريخ ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

سونا

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