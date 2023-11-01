سياسية
رئيس مجلس السيادة يصدر قراراً بإنهاء تكليف عدداً من الوزراء من مهامهم
أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً اليوم، بإنهاء تكليف عدداً من الوزراء من مهامهم.
ونص القرار بإنهاء تكليف كل من :
١/ السيد محمد عبد الله محمود من مهام وزير الطاقة والنفط.
٢/ إنهاء تكليف السيدة أمال صالح سعد من مهام وزيرة التجارة والتموين.
٣/ إنهاء تكليف السيد هشام أحمد علي أبوزيد من مهام وزير النقل.
٤/ إنهاء تكليف السيدة سعاد الطيب حسن من مهام وزير العمل والإصلاح الإداري.
وعلي وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ ، وذلك إعتباراً من تاريخ ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
سونا
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