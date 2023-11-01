والي القضارف يتفقد سير العمل بهيئة مياه ولاية القضارف





تفقد والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب لدى زيارته صباح اليوم لهيئة مياه الولاية يرافقه المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة الاستاذة نجاة احمد محمد والمدير التنفيذي لبلدية القضارف الاستاذ عباس ادريس محمد، تفقدوا سير العمل بالهيئة ومعوقاته بالتركيز على عمليات انسياب الامداد المائي من محطة مياه الشواك والمحطات الاخرى.

وعقد الوالي المكلف اجتماعا بمباني الهيئة مع مدير الهيئة المهندس عمر بدوي محمد ومعاونيه الذين قدموا تنويرا للوالي عن خطة عمل الهيئة واستعدادها لفصل الصيف.

ووجه الوالي المكلف ادارة الهيئة بمد احياء ودالكبير وكرفس وبدر والصداقة بمياه الشواك عبر الشبكة الداخلية لمياه القضارف، كما دعا الهيئة الى تفعيل عمليات تحصيل فواتير المياه لتسهم بصورة فاعلة في الايفاء باستحقاقات العاملين بالهيئة وضمانا لانسياب الامداد المائي لاحياء المدينة.

الى ذلك وجه والي القضارف المكلف ادارة الهيئة باجراء معالجات هندسية لمصرف الشارع الرئيسي امام مباني الهيئة، معلنا عن توفير حكومة الولاية لعدد 3 حفارات من القوات المسلحة لتعين الهيئة في حفر ابار المياه.