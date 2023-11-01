نجاح أول عملية تغيير مفصل (مخروقة) بولاية نهر النيل في عطبرة

تحت إشراف مستر محمد كرم الله وطاقمه المميز من الشرطة نجاح إجراء أول عملية من نوعها بنهر النيل وهي عملية تغيير مفصل مخروقة كاملة وذلك بمجمع اللواء شرطة حقوقي د / سراج الدين منصور خالد للعمليات بمستشفى الشرطة الجديد عطبرة.