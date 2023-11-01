طب وصحة
نجاح أول عملية تغيير مفصل (مخروقة) بولاية نهر النيل في عطبرة
تحت إشراف مستر محمد كرم الله وطاقمه المميز من الشرطة نجاح إجراء أول عملية من نوعها بنهر النيل وهي عملية تغيير مفصل مخروقة كاملة وذلك بمجمع اللواء شرطة حقوقي د / سراج الدين منصور خالد للعمليات بمستشفى الشرطة الجديد عطبرة.
وأشار العميد شرطة طبيب الوليد محجوب مدير مستشفى الشرطة عطبرة في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إن العملية من الجراحات الدقيقة والصعبة وتمت بنجاح على يد مستر محمد كرم الله وطاقمه الطبي.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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