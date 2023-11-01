استئناف عمليات غسيل الكلى بمركز عباس ابراهيم لغسيل الكلى بكوستي





استأنف مركز عباس ابراهيم لغسيل الكلى بكوستي عمليات غسيل الكلى الدموي لجميع مرضى الفشل الكلوي بعد وصول مستهلكات غسيل الكلى تكفي شهرين.

وقال الدكتور مجدي صديق مدير مركز عباس إبراهيم لغسيل الكلى بكوستي اختصاصي الكلى والمسالك البولية في تصريح (لسونا) أن عمليات الغسيل انتظمت خلال اليومين الماضيين بعد أن تم استلام ١٥٢٠ غسلة لكل مراكز غسيل الكلى بالولاية تكفي لمدة شهرين.

وأشار إلى ان المركز يعمل يوميا لمدة ٢٢ ساعة عبر أربعة ورديات وان عدد المرضى الذين يقومون بعملية الغسيل ٢٤٠ مريضا، واكد جاهزية الكوادر الطبية والمهندسين والفنيين للعمل بالمركز بصورة منتظمة عبر أربعة ورديات يوميا.

وناشد مدير مركز عباس إبراهيم لغسيل الكلى بكوستي الخيرين وديوان الزكاة وأصحاب الأيادي البيضاء وأبناء كوستي بالخارج والداخل لتقديم يد العون للمركز وأشار إلى أن المركز يحتاج حاليا لتشييد بئر (سابتنك).

وأضاف أن إدارة المركز حاليا تقوم بشفط البئر التابعة لقسم العيون أربعة مرات في الأسبوع نتيجة للضغط العالي على المركز، كما هنالك حوجة لصيانة المولد الكهربائي للمركز بقيمة ٢ مليون و٧٠٠ ألف جنيها.