سياسية
إدارة مكافحة المخدرات بالبحر الاحمر تقيم محاضرات توعوية للتوعية بمخاطر المخدرات
أقامت إدارة مكافحة المخدرات ولاية البحر الاحمر محاضرة عن مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع منظمة برؤوت لمكافحة المخدرات وتنمية المجتمع تحت شعار: (نحو مجتمع خالي من المخدرات) وذلك في إطار مجهوداتها التوعوية قدمها المساعد شرطة الرشيد علي حسن لدارسي الاسعافات الأولية بالهلال الأحمر السوداني.
تناول فيها مضار المخدرات وتأثيرها الصحي والاقتصادي والاجتماعي وأنواعها.
سونا
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