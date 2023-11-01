سياسية
وزارة الرعاية الاجتماعية بالجزيرة تؤكد اهتمامها بالبرامج الصحية للمنظمات الوطنية
أكدت وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة اهتمامها ورعايتها لبرنامج التبرع بالدم، وبالبرامج الصحية المقدمة من المنظمات الوطنية .
وقال الاستاذ فتح الرحمن محمد احمد وزير الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة خلال اجتماعه بشبكة تجمع منظمات المجتمع المدني ولاية الجزيرة اليوم أن الوزارة تولي اهتمامها بالمبادرات الوطنية، خاصة مبادرة التبرع بالدم والتي توفر حوالي ألف زجاجة دم، مشيرا أن الولاية بها حوجة ماسة للدم في ظل الظروف التي تمر بها من انتشار الأوبئة، مؤكدا على التنسيق بين وزارته وشبكة المنظمات والجهات ذات الصلة .
ومن جانبه أكد رئيس شبكة تجمع منظمات المجتمع المدني في ولاية الجزيرة د.حسن حسين آدم أن مشروع التبرع بالدم يأتي ضمن عدد من المبادرات التي صممت لتغطية الاحتياجات الصحية بالولاية.
فيما قال مدير المشروعات والبرامج بشبكة تجمع منظمات المجتمع المدني في ولاية الجزيرة الباشمهندس جمعة عريس إن مشروع مبادرة التبرع بالدم يوفر في حده الأدني ألف زجاجة من الدم من كافة محليات ولاية الجزيرة وقدم شرحا ضافيا عن مبادرة التبرع بالدم وان المشروع يستهدف فئة الشباب .
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