استشارية التعليم بمحلية سنجة تعلن استمرار المسيرة التربوية والتعليمية





شهد الاستاذ ناصر عبد الله ناصر المدير التنفيذي لمحلية سنجة برئاسة المحلية انعقاد جلسة استشارية التعليم لبحث قضايا وهموم ومشكلات التعليم بالمحلية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وذلك بحضور الاستاذ علي ابوسن مدير المرحلة الابتدائية والاستاذ عاطف بسيوني مدير المرحلة المتوسطة الى جانب ادارات التعليم بالوحدات الادارية والمحلية.

وثمن ناصر جهود المعلمين ومناصرتهم للقضايا الوطنية والمجتمعية وتصديهم لمحاربة الجهل والامية والمحافظة على العملية التربوية والتعليمي، مهنئا ادارتي الابتدائي والمتوسط انعقاد الاستشارية لبحث قضايا التعليم وحل المشكلات وتهيئة البيئة المدرسية لاستئناف الدراسة حسب موجهات الولاية.

واكد ناصر ان المحلية بذلت جهودا مقدرة لدفع العملية التعليمية، معلنا ان العام القادم سيكون عاما للتعليم بالمحلية لاصلاح كافة الجوانب.

وقال الاستاذ علي محمد علي ابوسن مدير المرحلة الابتدائية ان الاستشارية تم من خلالها مناقشة التقارير والوقوف على ترقيات المعلمين وكشوفات الموازنة، الى جانب الوقوف على التحديات في جانب رفع مستوى التعليم واستيعاب الوافدين والاستعداد لمواصلة سير التعليم عقب توفيق اوضاع المعلمين .

واشاد ابوسن بدور المحلية وادارة شئون العاملين خاصة لدورهم في عملية تعيين الخفراء والفراشين التي لم تشهدها المحلية لاكثر من ١٨ عاما الى جانب اضافة ملاحق التعيين وتنفيذ ترقيات المعلمين.

من جانبه اكد الاستاذ عاطف بسيوني مدير المرحلة المتوسطة ان المرحلة تواجه عدة تحديات ابرزها فصل السجل وتوفير الكتاب والاجلاس.