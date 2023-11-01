سياسية
لجنة جرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة: هجوم مروي أسفر عن مقتل 43 فرداً وتسبّب في إصابات خطيرة لعدد 79 فرداً من القوات المسلحة
قالت لجنة جرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة: بأن أفعال المتهمين في الهجوم على مطار مروي أدت إلى مقتل 43 فرداً وتسبّبت في إصابات خطيرة لعدد 79 فرداً من القوات المسلحة.
– النائب العام التمس من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين تحقيقًا للردع العام والخاص.
الجزيرة – السودان
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