لجنة جرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة: هجوم مروي أسفر عن مقتل 43 فرداً وتسبّب في إصابات خطيرة لعدد 79 فرداً من القوات المسلحة

قالت لجنة جرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة: بأن أفعال المتهمين في الهجوم على مطار مروي أدت إلى مقتل 43 فرداً وتسبّبت في إصابات خطيرة لعدد 79 فرداً من القوات المسلحة.