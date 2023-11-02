بالصور.. والي الشمالية وقائد الفرقة (١٩) مشاة يشهدان تخريج المستنفرين بالدبة





شهد والي الولاية الشمالية المكف الاستاذ الباقر احمد علي وقائد الفرقة (19) مشاة اللواء الركن سليمان كامل حاج الخضر تخريج المستنفرين بمحلية الدبة الذين يبلغ عددهم (5200) مستنفر.

وحيا والي الولاية اهالي محلية الدبة والمستنفرين وأثنى عليهم من خلال تلبيتهم نداء القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، واكد ان المستنفرين اضافة حقيقة للقوات المسلحة، مشيرا إلى ان عدد المستنفرين بالولاية بلغ حتى الآن (25) الف جاهزون لسد الثغرات في اي مكان في السودان، متمنيا النصر التام للقوات المسلحة في حربها ضد المتمرين والخونة والعملاء .

من جانبه حيا قائد الفرقة (19) اللواء الركن سليمان كامل كل الحضور وضباط وضباط صف اللواء (73) ، مشيدا بالمستنفرين الذين صبرواز علي التدريب لمدة ثلاثة اشهر مكنتهم من اجادة كثير من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة واتقنت تدريبهم، شاكرا كل الجهات التي دعمت معسكرات التدريب.

فيما أكد المدير التنفيذي لمحلية الدبة الاستاذ عباس عبد العزيز ان اهل محلية الدبة يعملون بتكاتف وتعاضد وعلى قلب رجل واحد، مما سهل افتتاح اعداد كبيرة من المعسكرات في كل قري وارياف محلية الدبة، واضاف ان المستنفرين جاهزين للزود عن الوطن، مثمناً جهود ومجهودات الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة لمدي ثلاثة أشهر .

ممثل الهيئة الشعبية لدعم واسناد القوات المسلحة الاستاذ عثمان العمدة قال ان تضافر الجهود بين ابناء المحلية جعلنا نقدم اليوم كوكبة من المستنفرين الذين تلقوا تدريبا متقنا مما جعلهم قوة وسند للقوات المسلحة.