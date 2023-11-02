سيول وأمطار غزيرة تضرب محلية سواكن





ضربت منطقة ايرم بمحلية سواكن بولاية البحر الأحمر مؤخرا سيول وأمطار غزيرة جرفت عدد من المنازل والمرافق العامة والصحية وتسببت في غرق 13 شخص و 3 شخص في عداد المفقودين.

ووقفت مدير عام قطاع الصحة د. احلام عبد الرسول موسي علي رأس وفد عال المستوى من وزارة الصحة بمرافقة مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة هشام عثمان ومدير الإدارة العامة لصحة البيئة نجلاء ماقيت وممثل منظمة الصحة العالمية والادارات المتخصصة بالطوارئ وصحة البيئة٬ وقفت على مجمل الاوضاع الصحية بمحلية سواكن والوضع الوبائي الراهن بمنطقة ايرم التي تأثرت بإضرار السيول والامطار التي شهدتها مؤخرا.

والتقى الوفد في مستهل الزيارة بالمدير التنفيذي لمحلية سواكن يحضور مدير الشؤون الصحية بالمحلية واستمع لتنوير شامل عن احداث السيول الاخيرة بالمحلية عامه ومنطقة ايرم خاصة والمجهودات التي بذلت والاحتياجات العاجلة والمشاكل الصحية المتوقعه بعد الامطار والسيول وضرورة الدعم والعمل مع المحلية.

واكدت مدير عام قطاع الصحة اهمية دعم الجهود المتكاملة بين المحلية والصحة من أجل تلافي الأمراض والاوبئة وأكدت إستعداد الوزارة للعمل وتنفيذ الحزم الوقائية.

ثم توجه الوفد لمنطقة ايرم التي تقع جنوب شرق مدينة سواكن٬ حيث إلتقى أهالي المنطقة برئاسة عمدة المنطقه ولجنة الطواريء بالمنطقة، وتم تقديم واجب العزاء ومن ثم الاستماع لتقرير مفصل عن الوفيات والمفقودين والذين تم انقاذهم من الموت بواسطة شرطة المنطقة والأهالي والاضرار بالمؤسسات الصحية والحكوميه والسوق والمنازل ونفوق بعض الحيوانات وانعدام مياه الشرب.

وأشارت مدير عام قطاع الصحة ان الزيارة تضم وفد متكامل من إدارات الوزارة والجهات ذات الصلة بالطوارئ وممثل منظمة الصحة العالمية، لتقديم واجب العزاء وتسليم بعض المعينات من أدوية الطواريء والوقوف على الاضرار وحصرها ومن ثم العمل لتقديم كل العون للمحافظة علي الصحة وتفادي أضرار الأمطار والسيول واعطاء الفرصة لاعضاء الفريق للعمل المتخصص في حالات الطواريء .