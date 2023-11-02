الدفاع المدني ولاية البحر الاحمر يحذر

حذر العميد شرطة احمد محمد حميدان مدير قوات الدفاع المدني ولاية البحر المواطنين باخذ الحيطة والحذر وتفادي التواجد في مجاري السيول والأودية والخيران كما حذر من قيادة المركبات أثناء هطول الأمطار الغزيرة مع ضرورة الإلتزام الكامل بوسائل السلامة واتباع مسارات الطرق الرئيسية المستخدمة قدر الإمكان حفاظا على السلامة العامة .

الجدير بالذكر ان قوات الدفاع المدني بالولاية كانت قد أنقذت(40)شخص بعد انجراف مركبة عامة في احد الأودية بمدينة بورتسودان نتيجة سوء تقدير سائق المركبة إضافة إلى إنقاذ أشخاص في مناطق أخرى متفرقة من الولاية.