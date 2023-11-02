التربية بنهر النيل تعلن عن استيعاب المعلمين الوافدين





وجه الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف إدارات التعليم بالمحليات باستيعاب المعلمين والمعلمات الوافدين للولاية بسبب الحرب والراغبين في العمل كمتعاونين بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة،واستيعاب التلاميذ الوافدين الذين لم يجلسوا لامتحانات الشهادة الابتدائية الأخيرة كمستمعين بالصف الأول متوسط وذلك إنفاذاً لتوجيهات والي ولاية نهر النيل في هذا الصدد.

ويتم التسجيل للمعلمين والمعلمات والتلاميذ بمكاتب إدارات التعليم بالمحليات، على أن يتم رفع الكشوفات النهائية لإدارات المراحل برئاسة وزارة التربية والتعليم بالدامر في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ هذا الإعلان، مع إرسال كشوفات بالمدارس التي كانت مشغولة كمأوي للوافدين.

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