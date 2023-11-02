سياسية
رئيس مجلس السيادة يلتقي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية جزر القمر
التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم د.أحمد سيد عباس المبعوث الرئاسي الخاص لرئيس جمهورية جزر القمر رئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي عثمان غزالي.
ونقل المبعوث الرئاسي رسالة من فخامة رئيس جزر القمر رئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي عثمان غزالي إلى رئيس مجلس السيادة تطرقت إلى الجهود الإقليمية لإيقاف الحرب في السودان وعودة الحياة إلى طبيعتها، ورغبة الرئيس غزالي فى لعب دور فى إحلال الأمن والاستقرار في السودان.
وأكد رئيس جزر القمر دعمه لكل المساعي الجارية لتحقيق السلام في السودان وإيقاف الحرب.
وأعرب رئيس مجلس السيادة عن تمنياته بأن تكلل المساعي الحثيثة التي يبذلها رئيس جزر القمر بالنجاح وتحقيق الأمن والاستقرار.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات ودور السودان الإقليمي والاستراتيجي وأهميته الكبيرة بالنسبة للقارة الإفريقية.
سونا
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