رئيس مجلس السيادة يلتقي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية جزر القمر

ونقل المبعوث الرئاسي رسالة من فخامة رئيس جزر القمر رئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي عثمان غزالي إلى رئيس مجلس السيادة تطرقت إلى الجهود الإقليمية لإيقاف الحرب في السودان وعودة الحياة إلى طبيعتها، ورغبة الرئيس غزالي فى لعب دور فى إحلال الأمن والاستقرار في السودان.