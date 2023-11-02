صحة سنار تجهز مركز العزل بمستشفى سنار التعليمي





وقفت الدكتورة مزاهر علي مصطفى ابوحاج مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية سنار على تجهيز مركز العزل بمستشفى سنار في إطار الاستعدادات القصوى للوزارة لطوارئ الكوليرا وحمى الضنك، وقالت انه تم تجهيز العزل بالمواصفات المطلوبة، مؤكدة اكتمال كافة التجهيزات لأي طارئ .

من جهتها أوضحت الاستاذة مواهب قسم الله الامين مدير إدارة الطوارئ والتصدي للأوبئه بوزارة الصحة انه تم توفير كافة معينات مراكز العزل بسنجه وسنار تاهبا لأي طارئ، واكدت استقرار الوضع الصحي تماما و أوضحت أن هذه المعينات تأتي في إطار الاستعداد المبكر لاي طارئ خاصة بعد ظهور حالات بولايات الجوار .

من جهتها أكدت مدير إدارة الجودة ساره زين العابدين حرصهم على تحقيق الجوده المطلوبه في المؤسسات الصحية خاصة سلامة العاملين في الحقل الصحي من التعرض للإصابه بأي امراض، داعية لإستخدام وسائل الحمايه المطلوبه والعمل على مكافحة العدوى وضمان سلامة العاملين في جميع المؤسسات الصحية.