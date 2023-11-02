سياسية
ترتيبات لإكمال صيانة وتأهيل الطرق القومية بالجزيرة
أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة توقيع العقد بين الهيئة القومية للطرق والجسور وشركة زادنا العالمية لصيانة وتأهيل وسفلتت الطريق الدائري الممتد من السوق المركزي جنوب مدني إلى المستشفى التأهيلي شمالا.
وجدد الوزير في تصريح لسونا عزم حكومة الولاية إكمال صيانة وتأهيل وسفلتت الطرق القومية بالولاية والتي تشمل طريق أم القرى وطريق المناقل وطريق رفاعه _ تمبول .
لافتاً للصيانة التي تمت في طريق مدني _ سنار ضمن ميزانيه العام 2022م كمرحلة اولى مضيفاً أن المرحلة الثانية لطريق مدني _ سنار ستمتد حتي السوق المركزي بمدني.
على صعيد آخر أعلن المهندس ابوبكر عبدالله وزير البني التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة إنطلاقة العمل في صيانة وتأهيل إنارة كبري حنتوب وكبري بيكة وكبري رفاعة وكافة الإرتكازات المنتشرة علي ربوع الولاية .
واشار لأهمية إضاءة الكباري والإرتكازات لتسهيل إنسياب الحركة ليلاً وتسهيل الإجراءات في الإرتكازات.
سونا
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