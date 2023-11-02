ترتيبات لإكمال صيانة وتأهيل الطرق القومية بالجزيرة

أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة توقيع العقد بين الهيئة القومية للطرق والجسور وشركة زادنا العالمية لصيانة وتأهيل وسفلتت الطريق الدائري الممتد من السوق المركزي جنوب مدني إلى المستشفى التأهيلي شمالا.

لافتاً للصيانة التي تمت في طريق مدني _ سنار ضمن ميزانيه العام 2022م كمرحلة اولى مضيفاً أن المرحلة الثانية لطريق مدني _ سنار ستمتد حتي السوق المركزي بمدني.