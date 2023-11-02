برفقة جبريل إبراهيم ووزير الدفاع وممثلين للأجهزة الأمنية .. مالك عقار يصل بكين

وصل نائبُ رئيسِ مجلس السيادة مالك عقار مساء أمس إلى العاصمة الصينية بكين، على رأس وفد يضم الفريق ركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع، و د.جبريل إبراهيم وزير المالية، ودفع الله الحاج وكيل وزارة الخارجية، وممثلين للأجهزة الأمنية المختلفة.

و قال سفيرُ السودان لدى الصين عمر صديق إنَّ برنامج الزيارة سيبدأُ اليوم بلقاء السيد/ وانغ يي عضو مجلس الدولة رئيس دائرة العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، و وزير الخارجية الصيني، وعدد من القادة الصينيين.

وسيجري الوفد عدد من اللقاءات مع وزيري التجارة والمالية والوكالة الدَولية للتعاون الدوليّ، وشركة البترول الوطنية الصينية، إضافة لبنك الاستيراد والتصدير الصيني، فضلاً عن لقاءاتٌ أخرى مهمة مع الشركات الصينية العاملة في السودان.