صلاح ينافس على جائزة جديدة في إنجلترا





يتنافس محمد صلاح، نجم ليفربول، وقائد منتخب مصر على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترشح صلاح رفقة 5 لاعبين آخرين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج، لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتضم القائمة أيضا ديكلان رايس، نجم وسط آرسنال، والمدافع الأرجنتيني، كريستيان روميرو، لاعب أستون فيلا.ويشمل السباق أيضا البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب وولفرهامبتون، الكاميروني مبيمو، مهاجم برينتفورد، والبرازيلي دوجلاس لويز، لاعب أستون فيلا.

وفتحت رابطة البريميرليج، باب التصويت للجماهير لاختيار الفائز بالجائزة بين اللاعبين الـ6.

يذكر أن محمد صلاح سجل 5 أهداف في الدوري الإنجليزي خلال مباريات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بواقع ثنائية أمام برايتون وإيفرتون بخلاف هدف أمام نوتنجهام فورست.

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