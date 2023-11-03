جامعة القرآن الكريم بكادقلي تؤكد جاهزيتها لمعالجة قضايا المجتمع





اكد دكتور نزار محمد التوم عميد جامعة القرآن الكريم كلية المجتمع بكادقلي جاهزية الجامعة لمعالجة قضايا المجتمع في ظل الظروف المحيطة بالولاية.

وقال نزار لدى كلمته امام المشاركين في الدورة التدريبية الأولى لخطباء المستقبل من الأجهزة الإعلامية والمديرى التنفيذيين للمحليات والمدراء العامين للوزارات والادارة الاهلية والشباب والمرأة ولفيف من الأعيان، قال ان الجامعة ظلت تؤدى رسالتها منذ تاسيسها في العام (٢٠٠٥) عبر ثلاثة محاور العملية التعليمية والبحث العلمي بجانب خدمة المجتمع.

واشار نزار الى ان الجامعة نفذت عدد من الانشطة في الفترات الفائتة وسط الشباب والمرأة والطلاب علاوة على الدورات التأهلية للدعاه فضلا عن التنسيق المحكم والشراكات مع الجهات ذات الصلة، مؤكدا جاهزية الجامعة لتقديم كل ما تملك من خبرات ومهارات فنية وعلميه عبر اساتذتها.