بالصور.. الفرقة 18 مشاة بالنيل الأبيض تنفذ مشروع حرب المدن بكوستي





نفذت الفرقة 18 مشاة بولاية النيل الأبيض بمدينة كوستي المشروع التدريبي لحرب المدن ضمن برامج الدورة التدريبية لدورة القنص الثانية بالفرقه ١٨ بمشاركة الوحدات المساندة للفرقة والأجهزة الأمنية الأخرى.

بدأ المشروع من رئاسة الفرقة بمحورين من شارع الأندلس وشارع المنطقة مرورا بالسوق الكبير وحتى قيادة قوات الاحتياط جوار الجوازات باستخدام الزخيرة الفشنك أثناء التنفيذ، بمشاركة مقاومة من أفراد القوه المنفذة للمشروع.

وقال اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه الثامنة عشر مشاه بكوستي في تصريح ل(سونا) ان هذا المشروع يأتي في اطار الخطة التدريبية لقيادة الفرقة لرفع القدرات لأفراد الفرقة لمواجهة المهددات الماثلة التي فرضتها حرب الكرامة بالخرطوم بواسطة مليشيا الدعم السريع لاستهداف المدن والمواطنين.

واشارالي ان دورة القنص لها طبيعه خاصة لأنها تعمل علي رفع القدرات في مجال حماية الجبهة الداخليه بالمدن وعلي نطاق حدود مسئولية الفرقة، مؤكدا ان هذا التأهيل ورفع القدرات رسالة واضحة لجاهزية الفرقة واستعدادها لقتال الاعداء بمشاركة الأجهزة الأمنية الاخري بالإضافة الي انه رسالة تطمين لمواطني الولاية بان الفرقة جاهزه وعلي قدر التحدي لمجابهة العدو .

واشاد بالتعاون الكبير من قبل شرطة الولاية لقيام هذه الدورة الثانية للقنص مضيفا أن الدورات القادمة ستشمل كافة الأجهزة الأمنية من أجل الحماية وتجديد التأكيد بان الفرقة الثامنة عشر مشاه جاهزه وراصده تحركات العدو في كافة الجبهات .

من جانبه قال العقيد الركن بشير محمد الجهني رئيس شعبة التدريب بقيادة الفرقة الثامنة عشر مشاه ان طابور حرب المدن الذي تم تنفيذه اليوم يأتي تحسبا لأي سيناريو متوقع من العدو داخل مدن الولاية بهدف رفع الأداء لتنفيذ أي مهمه لدفع العدو وهي المرحلة الثانية لتنفيذ طوابير الحرب داخل المدن والتي تمثل امتداد للخطة التدريبية المطلوبه للفرقة للارتقاء بمستوي الجاهزية والاستعداد بكافة ارجاء الولاية .

سونا