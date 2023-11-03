سياسية
قرار بتشكيل مجلس للتنسيق الإعلامي بولاية الجزيرة
أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم القرار رقم (75) لسنة 2023م بتشكيل مجلس التنسيق الإعلامي بولاية الجزيرة وسمى القرار السيد والي الجزيرة راعياً، السيد وزير الثقافة والإعلام رئيساً والسيد رئيس لجنة الإعلام والعمليات النفسية بالفرقة الأولى مشاة مقرراً وعضوية آخرين.
وحدد القرار مهام وإختصاصات المجلس فى آلية للرقابة والنشر الإعلامي بما يتسق مع سياسات الدولة، حكومة الولاية، الوضع الأمني وتأسيس خط إعلامي تهتدى به أجهزة الإعلام بمختلف المواضيع بعيد عن القبلية والجهوية إضافة إسناد الدولة ومؤسساتها، حكومة الولاية، دعم ومساندة القوات المسلحة وتصديها للتمرد وتصميم آلية لمعالجة الحرب النفسية والشائعات عبر مركز للإنتاج الإعلامي ورصد ومعالجة التناول الإعلامي وتحليل المحتوي.
ووجه القرار الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ .
سونا
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