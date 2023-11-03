قرار بتشكيل مجلس للتنسيق الإعلامي بولاية الجزيرة

وحدد القرار مهام وإختصاصات المجلس فى آلية للرقابة والنشر الإعلامي بما يتسق مع سياسات الدولة، حكومة الولاية، الوضع الأمني وتأسيس خط إعلامي تهتدى به أجهزة الإعلام بمختلف المواضيع بعيد عن القبلية والجهوية إضافة إسناد الدولة ومؤسساتها، حكومة الولاية، دعم ومساندة القوات المسلحة وتصديها للتمرد وتصميم آلية لمعالجة الحرب النفسية والشائعات عبر مركز للإنتاج الإعلامي ورصد ومعالجة التناول الإعلامي وتحليل المحتوي.