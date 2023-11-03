تمديد حالة الطوارئ بولاية كسلا

أصدر أمس والي ولاية كسلا المكلف الأستاذ خوجلي حمد عبد الله قراراً بتمديد إعلان حالة الطوارئ بالولاية على كافة حدودها الجغرافية المعروفة لمدة شهرين على أن تظل أوامر الطوارئ الصادرة بموجب قرار الوالي رقم 34 لسنة 2023 وبموجب قرارات الوالي بالرقم 43 و46 و36 و56 سارية المفعول إلى حين إنتهاء اجل هذا القرار.