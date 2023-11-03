وزارة الصحة الإتحادية تؤكد دعمها لولاية سنار لمنع إنتشار الأوبئة





بحث والي ولاية سنار المكلف الأستاذ توفيق محمد علي عبدالله مع وفد وزارة الصحة الإتحادية برئاسة وكيل الوزارة المكلف دكتور عصمت مصطفي يوسف، لدى لقائه به اليوم بحضور وزير الصحة والتنمية الإجتماعية بسنارالمكلف دكتور إبراهيم العوض، كيفية إسناد ولاية سنار، فيما يتعلق بمكافحة الأمراض الوبائية مثل الكوليرا وحمي الضنك.

وثمن الوالي ما قامت به وزارة الصحة الإتحادية من جهد وما قدمته من معينات ومساعدات لولاية سنار منذ إندلاع الحرب في السودان، مشيراً إلى أن وزارة الصحة بولاية سنار بدأت في الإتجاه الصحيح. وقال إن الصحة من أولويات حكومته بالتركيز على جانب الطب الوقائي.

كما ثمن جهود المجتمع المحلي لإسهامه مع حكومة الولاية في توفير الأدوية وبعض الأجهزة الطبية، لافتاً إلى أن كل إمكانيات حكومة ولاية سنار سوف يتم تسخيرها في الجانب الصحي.

فيما قال وزير صحة سنار المكلف إن كل ما تم تحقيقه من تقدم تجاه الوضع الصحي بالولاية جاء نتيجة لدعم حكومة الولاية، مشيراً إلى أن هنالك مسوحات تمت لمناطق التداخل بين سنار والولايات المجاورة للحد من إنتشار الأمراض الوبائية.

واكد وكيل وزارة الصحة الإتحادية المكلف إهتمامهم بالعمل على تقوية النظام الصحي بكل الولايات، مشيراً إلى دعمهم المتواصل لمستشفيات ولاية سنار المرجعية في جانب التأهيل والأجهزة الطبية.

إلى ذلك قال وزير المالية المكلف بولاية سنار دكتور محجوب أحمد محمد إن الولاية تعمل في ثلاثة محاور في الجانب الصحي أولها الرعاية الصحية الأساسية والوقاية، موضحاً أن وزارة المالية تدخلت في حل كثير من المشكلات الصحية فيما يتعلق بالخدمات الأساسية في مستشفيات الكلى وعلاج الطوارئ، مؤكداً أن وزارة المالية تظل تعمل في مجال التنمية بالرغم من شح الإيرادات، متطرقاً إلى بعض الإنجازات التي تحققت بوزارة الصحة وغيرها.