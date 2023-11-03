الصحة بنهر النيل تسلم 4 اسعافات لمستشفيات الولاية





وزعت برئاسة وزارة الصحة بعطبرة اليوم، اربع عربات إسعاف لعدد من مستشفيات الولاية وذلك انفاذا لخطة تشغيل برنامج الاسعاف القومي.

وأوضح الدكتور احمد علي وهب وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل خلال عملية التسليم، ان توزيع الإسعافات تم عبر خطة تقسيم محكمة شملت مناطق الحيبة وقرى السلام بمحلية البحيرة ومناطق شمال بربر والمتمة مع الأخذ في الاعتبار الحوجة الفعلية للمؤسسات العلاجية بتلك المناطق .

واشار وهب إلى تلك اللائحة التي تم وضعها لتنظيم حركة سير الاسعافات لتلافي حدوث أي قصور قد يؤدي إلى سحب الإسعاف من الجهة المعنية، مؤكدا ان خطة الإسعاف القومي يتم من خلالها تغطية جميع مناطق الولاية .

من جانبه اضاف الاستاذ سليمان عبدالله سليمان مدير إدارة الإسعافات بالولاية قائلا ان مشروع الاسعاف القومي يهدف إلى تقديم رعاية طبية اسعافية تضمن نقل آمن لتقليل الوفيات . بالإضافة الي تمليك المعلومات الصحية عبر مراكز الاتصال (الكول سنتر) والذي يربط رئاسة الوزارة مع موظف الاسعاف بمستشفيات الولاية.