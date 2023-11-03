شاهد بالفيديو .. شيخ الأمين يزور الفنان أبوعركي البخيت ويقول: “الإشاعات دي حقو نوقفها”





قام الشيخ الأمين عمر الأمين بزيارة اجتماعية إلى الفنان أبوعركي البخيت في منزله بأمدرمان، ونشر مقطعاً مصوراً للقاء والاستقبال.

وقال شيخ الأمين بأنه قام بهذه الزيارة والتي تمت يوم الخميس 2 نوفمبر، وذلك دحضاً للشائعات المتداولة حول حالة الفنان أبوعركي، وقال بأن الرجل بخير وصحة وعافية.

وأضاف شيخ الأمين بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي: الإشاعات دي حقو نوقفها، في إشارة لما تم تداوله سابقاً حول مصير الفنان أبوعركي في ظل الحرب الدائرة التي يخوضها الجيش السوداني لإنهاء تمرد الدعم السريع.

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رصد وتحرير – “النيلين”