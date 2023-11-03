مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين يتفقد مدينة التدريب بعطبرة





وقف اللواء شرطة حقوقي قاسم أمين أحمد مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين٬ يرافقه اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل٬ وقف اليوم على المستوى العام لمدينة التدريب بعطبرة.

وأشار سيادته إلى أن مدينة التدريب بعطبرة تعد من الأوعية التدريبية العريقة وذات الأهمية، متعهدا بتقديم الدعم اللازم لها حتى تتمكن من مقابلة كافة المطلوبات، منوها إلى أن التدريب هو العامل الأساسي في نجاح قوات الشرطة وتصديها للتحديات الماثلة.

واوضح اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية السعة الإستيعابية الكبيرة لمدينة التدريب والتأهيل الذي شهدته مؤخرا حتى تتمكن من الإيفاء بمتطلبات المرحلة الراهنة والتي يعتبر التدريب والتأهيل عمادها الأساسي، مؤكدا إستعداد شرطة الولاية لإنفاذ موجهات رئاسة قوات الشرطة وإنجاح كافة الخطط التدريبية.