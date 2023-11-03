شاهد بالفيديو .. إعلامية تنشر مقطع يوضح كشف التزييف في تسجيل حميدتي وتقول: ” قالوا اسكتوا غايتو خشمي وعندي”





نشرت الإعلامية سالي عثمان من قناة الشرق مقطع يوضح مقارنة بين تسجيل قديم والتسجيل الأخير لقائد مليشيا الدعم السريع المتمردة، ويبين ظهور التزييف بشكل واضح في الخطاب.

وقالت الإعلامية سالي عثمان “قالوا اسكتوا غايتو خشمي وعندي”، وذلك بحسب رصد محررة “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية للإعلامية.

واختلف المعلقون على الشبكات في مدىصحة أو كذب المخاطبة التي تحدث فيها “حميدتي” يوم الخميس 2 نوفمبر، وأكد العديد من المتابعين بأن الخطاب مزيف باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

شاهد فيديو المقارنة:

نقلاً عن – “كوش نيوز“