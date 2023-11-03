شاهد .. “أحمد الشاكر”: ما تحمّله هذا الجيل في سنة واحدة لم تتحمَّله الأجيال السابقة في 50 سنة





قال بطل المظلات السوداني “أحمد الشاكر” بأن ما تحمّله هذا الجيل في سنة واحدة لم تتحمَّله الأجيال السابقة في 50 سنة.

وينشط بطل القوات المسلحة السودانية “أحمد الشاكر” في نشر الرسائل التحفيزية وتطمين الشعب السوداني على صفحته الرسمية، بجانب مشاركته في القتال لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

وكان الشاكر قد ظهر مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية في مشهد وحديث مثير عقب خروج القائد من وسط الخرطوم.

وقال أحمد الشاكر بحسب رصد محرر “النيلين”: نحن لسنا جيل الهشاشة والضَّعف، بل نحن الجيل الذي سيخرج منه مَن يُصلِح هذه الأمَّة بإذن الله تعالى.

شاهد حديث أحمد الشاكر وتفاعل الجمهور معه:

رصد وتحرير – “النيلين”