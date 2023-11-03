الهلال الأحمر يدرب 610 في الإسعافات الأولية بالجبلين





إحتفلت جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية النيل الأبيض بمحلية الجبلين اليوم بتخريج 610 دارس ودارسة في مجال الإسعافات الأولية والتمريض المنزلي، بحضور الأستاذ إبراهيم عثمان حضرة المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر فرع ولاية النيل الأبيض ومنسق تنمية المتطوعين والطوارئ بالولاية، ومشاركة ممثلي المدير التنفيذي لمحلية الجبلين ومدير إدارة التعليم بالمحلية ومدير شركة بشائر للبترول وكل أعضاء مكتب المحلية وأسر الخريجين.

وقال الأستاذ إبراهيم عثمان حضرة المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر بالولاية إن هذه الدفعة تعتبر إضافة للحقل الطبي وستسهم في تعزيز الوضع الصحي بالولاية، مشيراً إلى أن الدراسين تم تدريبهم علي الإسعافات الأولية ويمكن الإستعانة بهم في المستشفيات والمراكز الصحية والإسعاف المنزلي.

وأبان حضرة أن الهلال الأحمر جمعية وطنية تساعد الدولة في العمل الإنساني وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، وأضاف أن الجمعية تهدف، من خلال هذا التدريب، توفير مسعف لكل بيت.

وأعرب المدير التنفيذي للهلال الأحمر عن شكره لمحلية الجبلين للجهود المقدرة والدعم الكبير لإنجاح هذا التخريج.