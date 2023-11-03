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الجزيرة: الأحد توزيع 2166 دكاناً لتجار أسواق الخرطوم المتضررين بالحرب
يدشن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف الأحد المقبل بمقر شركة سوقطرة بمدني قرعة توزيع الدكاكين لتجار أسواق الخرطوم المتضررين من الحرب بعدد 2166 دكاناً كمرحلة أولى من جملة 4342 دكاناً موزعة على 17 نشاطاً تجارياً منهم 294 دكاناً للموردين إضافة لتجار الجملة، الإسبيرات والأواني المنزلية وذلك بعد إكتمال كافة العمليات الفنية الهندسية والخارطة النهائية للسوق.
وأعلن الأستاذ أحمد الحافظ مدير إدارة الأسواق بمصلحة الأراضي في تصريح لسونا أن أسعار الدكاكين رمزية وتشجيعية حيث بلغ سعر المتر المربع عشرة ألف جنيهاً زائد رسوم الخدمات لأن الهدف هو الأعمار وإحداث نقلة في التطوير العقاري بالولاية بجانب خلق فرص عمل لمواطني الولاية.
سونا
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