الجزيرة: الأحد توزيع 2166 دكاناً لتجار أسواق الخرطوم المتضررين بالحرب

يدشن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف الأحد المقبل بمقر شركة سوقطرة بمدني قرعة توزيع الدكاكين لتجار أسواق الخرطوم المتضررين من الحرب بعدد 2166 دكاناً كمرحلة أولى من جملة 4342 دكاناً موزعة على 17 نشاطاً تجارياً منهم 294 دكاناً للموردين إضافة لتجار الجملة، الإسبيرات والأواني المنزلية وذلك بعد إكتمال كافة العمليات الفنية الهندسية والخارطة النهائية للسوق.