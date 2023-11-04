الإدارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك تشرف علي توزيع ورقابة الغاز





ظلت الادارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك تحت اشراف ومتابعة اللواء شرطة ايهاب حسن صالح تقوم بمتابعة ومراقبة توزيع الغاز في جزء من الوحدات الإدارية لمحلية شرق النيل بمكتبها المؤقت بمدينة ودراوة حتي لأ يحدث تلاعب من ضعاف النفوس في استغلال المواطن في سلعة الغاز في ظل الظروف المعلومة التي تمر بها البلاد.

وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان الادارة قامت بالاشراف المباشر بواسطة المقدم محمد بشاره الامام علي توزيع عدد (152.475) طن من الغاز وذلك بمستودعي قادرة وبنتا منطقة ودراوة بولاية الجزيرة كما شمل التوزيع الوحدات الإداريةالتالية وحدة العيلفون الإدارية.

ووحدة أم ضوبان الإدارية

والعسيلات الإدارية

ووحدة سلمة ودنايل الإدارية

وحدة ودابوصالح الإدارية

بالإضافة لوحدتي ودحسونة وابو دليق ، وكل تلك الكميات تم توزيعها بإشراف ومراقبة مباحث التموين وحماية المستهلك بالتنسيق مع شعبتي الاستخبارات وجهاز الأمن والمخابرات

والمدير التنفيذي للمحلية

وإدارة النقل والبترول

مما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين وخفف كثير من اعبا المواطن وحارب السوق السوداء للغاز

ولا زالت شعبة مباحث التموين شرق النيل تواصل عملها في رقابة وتوزيع غاز المنازل بالتنسيق مع الجهات الامنية والتنفيذية ذات الصلة و المختصة بولايتي الجزيرة والخرطوم.

المكتب الصحفي لشرطة السودان