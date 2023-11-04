استئناف جزئي للدراسة بجامعة القرآن وتأصيل العلوم – 26 نوفمبر

وقال إن من أخطر مآلات الحرب التأثير المباشر على العملية التعليمية مشيراً لتكوين لجنة من المختصين حددت المعضلات التي تواجه إستئناف الدراسة بالولاية المتمثلة فى مرتبات العاملين وتحول أعداد كبيرة من المدارس والداخليات لمراكز إيواء بالإضافة إلى حاجتها للصيانة.