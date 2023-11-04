سياسية
استئناف جزئي للدراسة بجامعة القرآن وتأصيل العلوم – 26 نوفمبر
بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف بمكتبه صباح اليوم وفد جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم برئاسة البروفيسور محمد عبد الله سليمان مدير الجامعة الترتيبات الجارية لإستئناف جزئي للدراسة بالجامعة.
وأكد الوالي دعم الولاية للفتح الجزئي للجامعة بعد التنسيق مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب وتحديد الإحتياجات وإمكانية توفيرها لإستئناف الدراسة.
وقال إن من أخطر مآلات الحرب التأثير المباشر على العملية التعليمية مشيراً لتكوين لجنة من المختصين حددت المعضلات التي تواجه إستئناف الدراسة بالولاية المتمثلة فى مرتبات العاملين وتحول أعداد كبيرة من المدارس والداخليات لمراكز إيواء بالإضافة إلى حاجتها للصيانة.
ومن جانبه أعلن مدير الجامعة إستئناف الدراسة جزئياً بالجامعة في 26 نوفمبر الجاري للكليات التى تتوفر فيها إمكانيات الدراسة معلناً أن الجامعة إستأنفت الدراسة في الدراسات العليا وإستخراج الشهادات للخريجين .
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