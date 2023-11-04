وزارة التربية لولاية سنار تتجاوز كل التحديات لفتح المدارس





كشف وزير التربية والتوجيه المكلف ولاية سنار الاستاذ بابكر محمد سر الختم عن تجاوز كل التحديات التي تواجه العام الدراسي من الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية وكتاب الثالث متوسط والاجلاس والبيئة المدرسية وترحيل العائدين من المدارس إلى مجمع واحد وجملة من التحديات الأخرى، مشيرا إلى أن حكومة الولاية قادرة على تذليلها وتعمل على قدماً وساق لحلها.

وأكد وزير التربية والتوجيه في تصريح (لسونا) ان التحدي الحقيقي والأوحد ويحتاج الى تدخل عاجل من المركز يتمثل في مرتبات العاملين، مشيراً إلى أنه قد تم رفع تكلفة المرتبات، وقال يملأونا التفاؤل بأن يكون هناك اختراق في هذا الملف عندئذ لن تتوانى وزارة التربية والتوجيه في فتح المدارس.