الهيئة القومية الطرق والجسور تشرع في صيانة طريق سنار – الدمازين وسنار – ربك





شرعت الهيئة القومية للطرق والجسور القطاع الاوسط سنار في صيانة طريق سنار – ربك، وسنار – سنجة، بطول اكثر من 180 كيلومتر بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه.

وقال مدير القطاع الاوسط بالهيئة القومية للطرق والجسور أيمن عوض عدلان في تصريح لـ(سـونا) ان المرحلة الثانية ستبدأ خلال الفترة القريبة المقبلة بطريق سنجة الدمازين بطول 75 كيلومتر بكلفة تبلغ 100 مليون جنيه، مؤكدا ان المرحلة الأولى من الصيانة قد اكتملت بنسبة 85%، مشيرا إلى ان ذلك قد تم بتمويل من الموارد الذاتية للهيئة القومية للطرق والجسور.

ولفت إلى ان الطرق تحتاج إلى صيانة مستمرة من أجل سلامة المواطنين والمركبات، مشيرا إلى ان ذلك كله تم بالرغم من الظروف الاستثنائية التي بها البلاد.

إلى ذلك قال محمد عبدالرحمن خوجلي مهندس القطاع الاوسط سنار إنه تم ردم الحفر بطريق سنار ربك بمواد خرسانية اضافة الى سنار البرياب ب 13طن اسفلت و 72 متر مكعب من الحجر المكسور بجانب 36 متر مكعب من الرملة.