المرور يستأنف العمل بكرت الزمن للبصات السفرية وتنويه لمستخدمى الطريق بوجود انجراف

وفي تصريح ( للمكتب الصحفي للشرطة ) اوضح اللواء شرطة حقوقي مبارك الزين احمد مدير دائرة المرور السريع بالادارة العامة للمرور عن استئناف العمل المروري بنظام كرت الزمن للبصات السفرية فى ظل توقف عمل نظام المرور ( التتبع الآلى والرادار ) الخاص بضبط المركبات وضبط المخالفات والتفلتات المرورية للحد من وقوع الحوادث المرورية المميتة لذلك حرصت الادارةعلى تفعيل نظام كرت الزمن لتحديد موعد تحرك ووصول الرحلات السفرية مع الالتزام الكامل بالسرعة القانونية فى طرق المرور السريع والالتزام بموجهات وضوابط المرور السريع والتقيد بكرت الزمن للمركبات من قطاع الي قطاع وتحديده بزمن معين تتم مراجعته بواسطة رجال المرور كمقياس للمراقبة تحقيقا للسلامة المرورية الشاملة والوقائية وحفظ الأرواح والممتلكات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان