مانشستر يونايتد يخطف فوزا ثمينا من ملعب فولهام





تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه فولهام بشق الأنفس (1-0) السبت على ملعب كرافين كوتاج، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف يونايتد الوحيد برونو فيرنانديز في الدقيقة (91)، ليرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى 18 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز 14.

افتتح اليونايتد التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة، بعدما نفذ إريكسن مخالفة، وأرسل عرضية تابعها جارناتشو بتمريرة عرضية داخل منطقة ال6 ياردة، لتصل إلى ماكتوميناي الذي سجل بسهولة في الشباك، قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفار بداعي التسلل.وخطف فيرنانديز الانتصار لليونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بتسديدة أرضية من على حدود المنطقة سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر (1-0).

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