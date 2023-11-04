سياسية
نكويتا سلامي: أشعر بـ”الجزع والانزعاج الشديد” لسماعي بـ”المحنة المروعة” التي تواجهها النساء والفتيات في مناطق بدارفور “تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع
قالت نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة كليمنتاين نكويتا سلامي:
– أشعر بـ”الجزع والانزعاج الشديد” لسماعي بـ”المحنة المروعة” التي تواجهها النساء والفتيات في مناطق بدارفور “تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع”.
– تشكل هذه التصرفات “انتهاكاً صارخاً لحقوقهن الإنسانية الأساسية واعتداء خطيراً على كرامتهن”.
– “علينا أن نقف متحدين ونطالب بإنهاء هذه المعاناة”.
الشرق للأخبار
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