روسيا تتفوق لأول مرة على منافسيها في مجال الأسلحة الصاروخية النووية





قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إنه لأول مرة في تاريخ وجود الأسلحة الصاروخية النووية، تتفوق روسيا على منافسيها في هذا المجال.

وأشار إلى أن تنفيذ استراتيجية الأمن القومي لروسيا الاتحادية أسهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في المجتمع، فضلا عن زيادة الإمكانات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والروحية للبلاد.

وقال خلال كلمة في معرض منجزات الاقتصاد الوطني ضمن فعاليات منتدى ومعرض “روسيا”، الذي يقام في موسكو، اليوم السبت: “لأول مرة في تاريخ وجود الأسلحة الصاروخية النووية، تتفوق بلادنا على المنافسين في هذا المجال، وتصبح مالكة لأسلحة استراتيجية فريدة من نوعها، بما في ذلك الأسلحة الأسرع من الصوت، مما يضمن الأمن لعقود قادمة”.

كما أشار باتروشيف إلى أن “خطط الغرب تتضمن خلق بؤر ساخنة شبيهة بأوكرانيا على طول حدودنا… وروسيا بوصفها قوة عظمى لها مصالحها الوطنية تراقب تلك المحاولات عن كثب ولا تغفل عنها”.

وأضاف: “سيكون على النازيين الجدد في أوكرانيا ورعاتهم تقديم أجوبة بشأن محاولاتهم الإقدام على عمل استفزازي من خلال تفجير ما تعرف بـ’”القنبلة القذرة”، حيث ستنظر محكمة دولية في أمرهم وجرائمهم لن تسقط بالتقادم”.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين قد حذر، في حزيران/يونيو الماضي، من أن احتمال استخدام كييف لـ”قنبلة نووية قذرة” سيكون له عواقب وخيمة.

ونقل المكتب الصحفي التابع لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي عن ناريشكين، قوله: “ننطلق من أن الاستخدام المحتمل لـ “القنبلة النووية القذرة”، من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، سيكون له عواقب وخيمة على حياة وصحة جميع السكان والنظام البيئي في أوروبا الشرقية، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود”.

وكالة سبوتنيك