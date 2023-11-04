مانشستر سيتي يكتسح بورنموث بسداسية في الدوري الانجليزي





ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب ضيفه بورنموث بنتيجة (6-1)، مساء السبت، على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل سداسية السيتي جيرمي دوكو في الدقيقة 30 وبرناردو سيلفا “هدفين” (33 و83) ومانويل أكانجي (37) وفيل فودين (64) وناثان أكي (88)، بينما سجل هدف بورنموث الوحيد لويس سينيستيرا (74).

وكان البلجيكي جيرمي دوكو هو نجم اللقاء بدون منازع، حيث سجل هدفا وصنع 4 لزملائه.وبتلك النتيجة ارتقى السيتي إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 6 نقاط في المركز 17.

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