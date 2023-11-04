بالصور.. في ملحمة الكرامة وتلبية نداء القوات المسلحة تخريج مئات المستنفرين بميدان الاتحاد بكبوشية





تلبية لنداء رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان واستجابة لتوجيهات والي ولاية نهر النيل انتظمت محليات الولاية المختلفة معسكرات الكرامة للتدريب.

حيث تدافع آلاف المواطنين للانضمام إلى المعسكرات وفي معسكر الكرامة بكبوشية كان برنامج التخرج لهؤلاء الأبطال تدافعت حشود ضخمة ليشهدوا التخريج وممثل الفرقة الثالثة مشاة – حيث أكد أن العدد الكلي للمستنفرين يبلغ ٩ آلاف مستنفر وفي زيادة مضطردة.