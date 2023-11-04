هدف “جدلي” يحسم موقعة نيوكاسل وآرسنال





أوقف نيوكاسل يونايتد طموحات ضيفه آرسنال، بالفوز عليه 1-0 مساء السبت، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل أنتوني جوردون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

تقدم نيوكاسل إلى المركز السادس، وفي رصيده 21 نقطة، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 24 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

وضغط آرسنال في الدقائق العشر الأخيرة، دون أن يتمكن من توجيه كرة واحدة نحو المرمى، ولم يتمكن كذلك من استغلال 8 دقائق محتسبة كوقت بدل ضائع.

كووورة