النصر يجتاز الخليج بثنائية رونالدو ولابورت في دوري روشن السعودي





حقق النصر فوزا مستحقا على ضيفه الخليج بنتيجة 2-0، مساء السبت، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين. سجل ثنائية النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 26، وإيميريك لابورت في الدقيقة 58.

تمكن النصر من فرض أسلوبه منذ البداية، واندفع نحو مرمى الخليج، وكاد يتقدم مبكرا، عندما سجل ماني هدفا في الدقيقة التاسعة، إلا أن الحكم قرر إلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 26، ترجم كريستيانو تفوق فريقه الميداني، عندما سدد قذيفة من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الخليج. وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الإسباني إيمريك لابورت هدف تعزيز الانتصار، مستفيدا من تمريرة زميله كريستيانو رونالدو.

ويعد الهدف هو الأول للاعب الإسباني بقميص النصر، منذ انتقاله إلى الفريق مطلع الموسم الجاري.

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 28 نقطة في وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد الخليج عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

كووورة