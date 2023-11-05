الحركة الشعبية قيادة عقار تدشن منتدى دور منظمات المجتمع المدني في السلام والاستقرار





دشنت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال (قيادة مالك عقار) باقليم النيل الازرق بدارها بمدينة الدمازين المنتدى الأول لدور منظمات المجتمع المدني في السلام والاستقرار بمشاركة واسعة لقيادات الحركة الشعبية والسكرتارية العامة ولفيف من منظمات المجتمع المدني والفاعلين والناشطين في مجال المجتمع المدني وتحدث في الندوة الاستاذ داؤود ادريس داؤود والاستاذة اشراقة احمد خميس وحظي المنتدي بحضور نوعي ومشاركة فعال للقيادات الشبابية والطلابية والمجتمعية بالحركة الشعبية.

المتحدث الاول الاستاذ داؤود ادريس داؤود استهل ورقته بفذلكة تاريخية عن طبيعة المجتمع المدني ونشأته على المستوى العالمي والإقليمي وتطرق للمشهد العربي الماثل على منظمات المجتمع المدني في السودان.

وتطرق لادوار منظمات المجتمع المدني بالاشارة الي أثر منظمات الشنطة التي تحصل علي تصاديق وفرص واسعة دون تقديم خدمات وبعض المنظمات التي نشأت على الانتماء السياسي وتبعية البعض منها للأحزاب السياسية واتخاذ المنظمات كغطاء يسمح لها بالعمل وتنفيذ اجندتها واثر ذلك بشكل كبير علي طبيعة ودور تلك المنظمات وافرغها من محتوي ومفهوم المجتمع المدني الحقيقي.

وتناول داؤود اهمية التدريب وبناء القدرات للعاملين بمنظمات المجتمع المدني والسلطات التنفيذية وتدريب مساعدين لقيادة المستقبل. واستعرض داؤود تجربة الحركة الشعبية مع المجتمع المدني وأبرز ما فيها الاحترام الكبير لمنظمات المجتمع المدني وأنها تعمل باستقلالية تامة مبينا ان الحركة الشعبية تنظر لها من واقع الاستقلالية وانها تعمل بمبدأ احترام النظام والقانون القائم.

كما قدم حزمة من التوصيات أبرزها ضرورة مراجعة وتوفيق أوضاع بعض منظمات المجتمع المدني والتسجيل واتخاذ قرارات بشأن المنظمات الغير موجودة على أرض الواقع وبناء القدرات للمنظمات والجهات الحكومية وسد الفجوة وتصحيح سوء الفهم في بعض الأحيان.

ومن التوصيات التأكيد على ان هناك يقظة وصحوة بالنيل الازرق تتطلب التعاون وسط الفاعلين والسلطات التنفيذية وبناء مشتركات لمعالجة بعض القضايا.

المتحدث الثاني الاستاذة اشراقة احمد خميس اكدت اهمية اشراك المجتمع في التخطيط والتنفيذ والتقييم وتطرقت للاجراء الواجب الالتزام بها لتكوين منظمات المجتمع المدني واهمية اتباع المؤسسية والنظم واللوائح والقوانين وآليات الضبط والرقابة الذاتية والداخلية والخارجية والتوظيف الجيد للموارد.

وقالت اشراقة ان منظمات المجتمع المدني تلعب أدوار. كبيرة في تعزيز وترسيخ قيم ومبادي ومعايير التسامح والمحبة والتعاون والتآخي بجانب التعايش السلمي والاحترام وقبول الآخر والتعامل بين أفراده بمصداقية والمساهمة في خلق مجتمع متعايش ومتكافل وشريك في اتخاذ القرار بقوة مقترحاته النابعة من واقع واحتياجات المجتمع الفعلية.

وأشارت اشراقة لبعض القضايا الراهنة التي تتطلب تدخل منظمات المجتمع المدني في الصحة والتعليم وتخفيف حدة الفقر والتوعية وتحسين خدمات مياه الشرب وايواء النارحين وتقديم الدعم لمعسكرات اللاجئين والعائدين المتأثرين بالنزاعات وغيرها. وقالت إن العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة ليست علاقة تنافس بقدر ما انها علاقة شراكة وتنسيق وتعاون.

وحظي المنتدى بمداخلات ثرة من قبل المشاركين خاصة ممثلي منظمات المجتمع المدني أشادوا من خلالها بمبادرة الحركة الشعبية شمال وانطلاقة منتدى السودان الجديد وطالبوا باستمرارية المنتدى وإفراد مساحات للحوار والنقاش المستفيض في الموضوع ذاته. وقدم بعض المشاركين توصيات هادفة وبناءة عضد عليها الحضور.

وفي ختام المنتدي تحدثت الاستاذة فواتح النور البشير رئيس المجلس الأعلي للثقافة والإعلام عن الأدوار المتوقعة لمنظمات المجتمع المدني واهمية تضافر الجهود والعمل معا من اجل خدمة إنسان النيل الازرق. وأعربت عن سعادتها بالمشاركة الفعالة في استهلالية منتدى السودان الجديد.

مولانا عبدالله بشير السكرتير العام للحركة الشعبية شمال (قيادة مالك عقار) رحب بمنظمات المجتمع المدني وتلبيتها للدعوة وإثراء النقاش وأشار لجملة من الملاحظات والممارسات التي أحدثت شرخ كبير حول طبيعة وادوار منظمات المجتمع المدني داعيا لاهمية ابعاد العمل السياسي عن منظمات المجتمع المدني وان الاعتراف بالأخطاء هو المدخل السليم للتقويم ومعالجة السلبيات والانطلاق للامام.

كما قدم مولانا عبدالله الدعوة لكافة منظمات لفتح صفحة جديدة قائمة على الالتزام بمبادئ ومعايير العمل الطوعي والعمل بتجرد ونكران ذات لخدمة المجتمع بعيدا عن الكسب السياسي.

واكد ان مداخلات بعض المشاركين حول مكاسب اتفاقية سلام جوبا تعتبر محفز للمضي قدما انزال الاتفاقية لارض الواقع بمشاركة الجميع.

الجدير بالذكر ان الاستاذ حامد المنسي رئيس القطاع السياسي رحب بالجميع وهم يشكلون لوحة متكاملة في انطلاقة منتدى السودان الجديد وقال إن أول الغيث قطرة.