جبريل إبراهيم يبحث في الصين مسألة الديون

تناول وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم مسالة الديون الصينية خلال زيارته لدولة الصين في رفقة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار.

وقدم جبريل شرحاً تفصيلياً لإستراتيجية الحكومة السودانية لسداد هذه الديون، والتي تتضمن زيادة الاستثمار في قطاع النفط، واشار الي قرب توقيع إتفاقية جديدة بين حكومتي السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، لاسيما وانها من القضايا التي توليها الشركة الوطنية الصينية للبترول CNPC اهمية كبيرة وأن المفاوضات بين الدولتين تشهد تقدماً كبيراً، وطرح إمكانية استثمار الشركة في مجال الطاقة الكهربائية وجاهزية وزارة المالية للشروع في هذا المشروع لاسيما وان قطاعاً واسعاً من ولايات السودان يحتاج الي الامداد الكهربائي المستمر والمستقر.

رصد وتحرير – “النيلين”