حيلة ذكية؟ مناورة مدريدية جديدة لخطف مبابي





أصدر ريال مدريد بيانا رسميا في الساعات الماضية، لنفي أي مفاوضات مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد مبابي، مع باريس سان جيرمان، بختام الموسم الجاري، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية عن رفض النجم الفرنسي التوقيع على عقد جديد مع ناديه، بعد الاتفاق مع ريال مدريد.

وأثار هذا البيان حالة من الجدل حول ما إذا كان الهدف منه إبرام هدنة مع إدارة باريس، أم يكون بمثابة إعلان نوايا مبكر لطي صفحة مبابي!

حيلة ذكية

شهدت السنوات الأخيرة جدلا واسعا وتوترا على جميع الأصعدة بين ريال مدريد ومبابي وباريس سان جيرمان، بعدما تردد اللاعب كثيرا في الخروج من ملعب حديقة الأمراء رغم الاتفاق مع إدارة الميرنجي في الصيف قبل الماضي.

ورغم أن مبابي اختار البقاء في سان جيرمان فيما بدا أنه خيانة لاتفاقه مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ما يزال الأبيض يتمنى ضم النجم الفرنسي لقلعة سانتياجو برنابيو.

ويبدو أن الغرض من هذا البيان الذي أصدره ريال مدريد أمس، الرغبة في تجنب أي ملاحقة قضائية من باريس سان جيرمان في المستقبل حال تمت الصفقة.

لأنه إذا ثبت وجود مفاوضات بين إدارة ريال مدريد ومبابي خلال فترة عقده مع بي إس جي، فمن الممكن أن يتخذ النادي الفرنسي إجراءات قانونية ضد الميرنجي.

تقليل الضغط

أحد أبرز الأسباب لصدور البيان في هذا الوقت، هو تخفيف الضغط على مبابي نفسه وإدارة ريال مدريد أيضا، وبالتحديد رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

مبابي وحسب التقارير الفرنسية التي صدرت مؤخرا، لم يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان والجانب الرياضي سيكون العامل الأبرز في قراره وليس الجانب المالي.

وبالتالي تخفيف الضغط عليه بهذا النفي، ليحظى بفترة جيدة للتفكير بشكل أفضل في مستقبله والاستقرار على المشروع الذي يتناسب مع طموحاته.

وأيضا تجنب أي صدام مرتقب للاعب مع إدارة باريس سان جيرمان مجددا، كما حدث قبل انطلاق الموسم الحالي.

كما سيكون التخفيف أيضا على إدارة ريال مدريد، التي تضغط الجماهير بقوة لإبرام صفقة هجومية من العيار الثقيل لتعويض رحيل كريم بنزيما.

واستفادت الإدارة المدريدية مؤخرا من التألق اللافت للإنجليزي جود بيلينجهام، الذي لولاه

لتسارعت وتيرة الأحداث داخل قلعة “سانتياجو برنابيو” فيما يخص صفقة مبابي.

فهل تنجح مناورة بيريز التكتيكية بنهاية المطاف، ونرى مبابي بقميص الريال الصيف المقبل؟

كووورة