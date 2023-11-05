عقار يلتقي بالمدير العام للشركة الوطنية الصينية للبترول “CNPC” ويبحث معه توسيع زيادة الإنتاج النفطي

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار بالمدير العام للشركة الوطنية الصينية للبترول “CNPC” وبحث معه توسيع زيادة الإنتاج النفطي بالسودان إلى جانب الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وإعادة الإعمار بعد الحرب.

وقال عقار:

في اطار زيارتي والوفد المرافق الي جمهورية الصين الشعبية حيث التقينا بالأمس بالمدير العام للشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC) وهو كذلك نائب رئيس ادارة شركة بترول الصين، واعضاء ادارة الشركة، رافقني في هذا الاجتماع وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم والسيد وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج، حيث تناول الاجتماع تجربة هذه المؤسسة خلال ٢٨ عاماً في السودان وتأسيسها لمنظومة حديثة لصناعة النفط في السودان.

تباحثنا حول عدة قضايا من ضمنها الاستثمارات الصينية في السودان وتوسعها و زيادة الانتاج النفطي الي جانب الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتطرقنا الي فرص الاستثمارات المتاحة حالياً في الولايات الآمنة واستمرار دعم الشركة لتدريب السودانيين والسودانيات في مجال النفط والطاقة وفرص عمل الشركة كذلك في اعادة الاعمار بعد الحرب، و اكد لنا السيد المدير العام للشركة الوطنية الصينية للنفط وقوفهم الى جانب السودان في محنته الحالية.

كما شكرتهم علي افتتاح المستشفي الصيني بإقليم النيل الازرق في الاسبوع المنصرم.