تربية نهر النيل تكمل استعداداتها لبداية العام الدراسي





أكد الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل الوزير المكلف إكتمال كافة الاستعدادات لبداية العام الدراسي.

وقال في الحوار الذي أجرته معه وكالة السودان للأنباء (ينشر لاحقا) ان الوزارة اليوم الاحد ستشهد بداية اسبوع المعلم والذي بموجبه يباشر كل المعلمين عملهم والتواجد بمدارسهم على أن يكون اليوم الثاني عشر من نوفمبر هو بداية انطلاق العام الدراسي وسيقوم والي الولاية بقرع الجرس إيذانا ببداية العام الدراسي.

وأشار الأزهري إلي أنه حسب توجيهات والي الولاية واستنادا لقرار مجلس الوزراء الإنتقالي بخصوص إنطلاق العام الدراسي بالولايات تم تكوين لجنة برئاسة وزير المالية وذلك لتحديد الوضع الراهن من حيث الجاهزية الإدارية والفنية لبداية العام الدراسي بالولاية.

وأضاف أن اللجنة قامت بمناقشة اربع محاور أساسية تمثل أهم التحديات لبداية العام الدراسي تمثلت في محور البيئة التعليمية وتشمل المباني والكتاب المدرسي والمعينات والتجليس والمعلم ومحور الكتاب والتلاميذ الوافدين للولاية ومحور المال والذي يتمثل في مرتبات المعلمين والمتأخرات واستحقاقاتهم المالية والتغذية المباشرة والتسيير بالنسبة للإدارات والمحور المالي.

وجدد الأزهري التأكيد بأنه تم معالجة كافة التحديات وقامت اللجنة بزيارات ميدانية للمدارس بالمحليات.

وهنأ الوزير أسر الطلاب والتلاميذ ببداية العام الدراسي متمنيا ان يشهد هذا العام مزيدا من الاستقرار.

سونا