رئيس الهلال الأحمر يقف على أداء فرع الجمعية بالنيل الأبيض





وقف الدكتور خليل سربل خليل رئيس جمعية الهلال الاحمر السوداني على سير أداء فرع جمعية الهلال الاحمر السوداني بولاية النيل الأبيض ودورها في القيام بالمهام الموكلة إليها في تقديم المساعدات الإنسانية للوافدين المتأثرين بالحرب واللاجئين الجنوبيين بالمعسكرات في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

وأضاف انه اطمأن على أداء الفرع المميز في مجال تقديم العون والمساعدات الإنسانية للوافدين واللاجئين.

جاء ذلك لدى زيارته اليوم لولاية النيل الأبيض حيث كان في استقباله بمدينة كوستي الأستاذ إبراهيم عثمان حضرة رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية النيل الأبيض وأعضاء اللجنة التسيرية.

وفي تصريح (لسونا) عقب اجتماع اللجنة التسيرية لفرع ولاية النيل الأبيض قال رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني أن الاجتماع مع اللجنة التسيرية تم التشاور فيه لقيام الجمعية العمومية لفرع ولاية النيل الأبيض ولاختيار مجلس الأمناء الذي يقوم بالإشراف والتخطيط للنهوض بالعمل على كل المستويات.

وأكد ان باب العضوية مفتوح لكل سوداني يستوفي شروط العضوية وليس هنالك اي حجر على أحد لا جهوية ولا قبلية ولا دينية وإن العضو يتمتع بكل الحقوق والواجبات.

وأضاف أن الولاية ستشهد حركة على مستوى اللجنة التسيرية بكل المحليات لتسجيل العضوية وان الجمعية ستقوم بتذليل كل المشاكل والصعاب التي تواجه مسيرة الفرع من أجل تطوير العمل وتحسين الأداء .

وأبان الدكتور خليل سربل أن جمعية الهلال الأحمر جمعية منتخبة انتخاب حر حتى تقنع كل الشركاء بأنها تسير في الطريق الصحيح الذي ينسجم ويواكب المباديء السبعة للحركة والصليب الأحمر الدوليين.

وامتدح رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني العلاقة الحميدة والجيدة بين الهلال الأحمر فرع ولاية النيل الأبيض وحكومة الولاية في التنسيق والتعاون في كل العمل الإنساني .

وعبر عن شكره لحكومة الولاية على الدعم للهلال الأحمر الذي يعد الذراع الأيمن في مساندة الحكومة.

وفي ذات السياق قدم الأستاذ إبراهيم عثمان حضرة رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية النيل الأبيض تنويرا لوفد جمعية الهلال الاحمر السوداني للمهام التي يقوم بها الفرع في المجال الإنساني، واستعرض شراكات الفرع مع المنظمات الدولية وجمعيات الهلال والصليب الأحمر بعدد من الدول.