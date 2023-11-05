بادي يبحث مع مدير قصر السلام برامج التعاون مع حكومةالإقليم





بحث الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لدى لقائه بمكتبه اليوم رجل الأعمال الأستاذ عثمان محمد أحمد شكينيبة مدير قصر السلام بالدمازين عدداً من المبادرات الإجتماعية والتنموية وبرامج التعاون وتكامل الأدوار بين حكومة الإقليم والقطاع الخاص في المجالات كافة.

وإستعرض اللقاء برامج التعاون والتنسيق مع حكومة الإقليم دعماً لمشروعات الشراكة الذكية في المجالات الداعمة لعجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والنهضة الشاملة في ربوع الإقليم.

مدير قصر السلام أبان أن الحاكم أعرب عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق بين حكومة الإقليم والقطاع الخاص في المجالات كافة.